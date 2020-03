Cambia ancora il modulo di autocertificazione: scarica la nuova versione

Cambia nuovamente il modulo di autocertificazione per gli spostamenti. Ecco come scaricarlo.

Ecco la nuova versione del modulo di autocertificazione

Cambia ancora il modulo di autocertificazione per poter spostarsi. A sottolinearlo è il capo della Polizia Franco Gabrielli il quale ricorda come l’aggiornamento è stato necessario in quanto si cerca di limitare il più possibile chi non rispetta le regole delle restrizioni imposte per arginare il Coronavirus.

Scarica il nuovo modulo di autocertificazione

È possibile scaricare il nuovo modello di autocertificazione cliccando QUI. Ricordiamo che è prevista anche la controfirma dell’operatore di polizia, che attesta, così, che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. Il cittadino viene quindi esonerato dall’allegare una fotocopia del proprio documento di identità all’autocertificazione.