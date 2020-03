Pubblicata la mappa con il calendario degli interventi di pulizia delle strade comunali di Pomezia.

“La sanificazione delle strade – ha spiegato il Sindaco Adriano Zuccalà – viene regolarmente effettuata dalla ditta competente con prodotti non inquinanti e adeguati alla pulizia delle superfici stradali. Voglio rassicurare i cittadini fornendo alcuni importanti chiarimenti su quanto richiesto negli ultimi giorni.

L’Istituto Superiore di Sanità è stato chiamato ad esprimere un parere sulla disinfezione degli ambienti esterni e sull’utilizzo di disinfettanti e ha evidenziato «l’opportunità di procedere alla ordinaria pulizia delle strade con saponi/detergenti convenzionali», confermando di fatto la correttezza del nostro operato”.

Le operazioni – eseguite ed in corso di esecuzione – coinvolgeranno l’intero territorio comunale, come di seguito specificato:

Ecco la mappa aggiornata

POMEZIA CENTRO → 12 marzo

TORVAIANICA → 13 marzo

CAMPO ASCOLANO → 18 marzo

MARTIN PESCATORE → 20 marzo

TORVAIANICA ALTA → 23 marzo

CAMPO JEMINI → 24 marzo

CASTAGNETTA → 25 marzo

ROMA II → 26 marzo

COLLI D’ENEA – QUERCETO → 27 marzo

16 PINI – MACCHIOZZA → 28 marzo

5 PODERI → 30 marzo

SANTA PROCULA → 30 marzo

VICERÈ – PARCO DELLA MINERVA → 31 marzo

SANTA PALOMBA → 31 marzo

VIA NARO E TRAVERSE → 1 aprile

VIA CAMPOBELLO E TRAVERSE → 1 aprile

VIA MONTE D’ORO – VACCARECCIA E TRAVERSE → 2 aprile

VIA LAURENTINA E TRAVERSE → 3 aprile

VIA DEL MARE E TRAVERSE → 2 aprile

VIA DEI CASTELLI ROMANI E TRAVERSE → 4 aprile