È arrivato anche a Labico il primo caso di Coronavirus. Il paziente risultato positivo al tampone è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Palestrina.

Cari cittadini,

purtroppo è arrivata la notizia che mai avrei voluto ricevere: un/una cittadino/a del nostro paese è risultato/a positivo/a al tampone.

La persona in questione, a cui auguriamo pronta guarigione, è ricoverata presso l’ospedale di Palestrina.

Vi comunico da subito che, nel rispetto della privacy, non posso e non voglio rivelare la sua identità: vi chiedo di non inondarmi di messaggi e commenti in questo senso. La ASL si sta occupando di ricostruire tutti i contatti avuti da questa persona e di attivare la relativa profilassi.

Vi chiedo invece di essere oggi più uniti e responsabili che mai: restate a casa, aiutatemi a bloccare il contagio!

Il vostro Sindaco.