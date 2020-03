Roma/S.Cesareo. Aiuti efficaci e di cuore dall’internazionalismo. Grazie ora, e non dimenticare domani. PCI propone gemellaggi.

“La nostra Patria è l’Umanità. E se l’Umanità lo richiede noi siamo pronti ad intervenire” Questo il semplice commento, denso di significato umano e politico, che l’Ambasciatore di Cuba in Italia, Josè Carlos Rodriguez Ruiz, ha fatto in occasione della accoglienza dei professionisti provenienti da Cuba e insediatisi nell’ospedale da campo a Crema. “Un pensiero che nella sua semplicità – commenta Oreste della Posta, segretario PCI del Lazio – dice tutto. Al contrario, nei giorni e settimane scorse, solo per fare un esempio, abbiamo assistito alle logiche individualiste di Trump e di Johnson, negli USA e in Gran Bretagna, dove sì è giunti perfino a teorizzare la bontà del darwinismo sociale (che muoiano i più deboli è accettabile!).

Al contrario, la Cina, la Russia, Cuba e il Venezuela hanno risposto col portato ideale e con la concretezza dell’aiuto al popolo italiano che necessita di sostegno”. “Il PCI, anche da qui, dall’area Prenestina e Casilina – aggiunge Antonio Pisa segretario della sezione locale comunista – in rappresentanza del popolo italiano, saluta e ringrazia l’ eroico popolo cubano per la solidarietà internazionalista che in questi difficili momenti, sta offrendo a noi italiani.

Mentre la nostra Patria, oppressa dai legami del FMI, dall’ BCE, dall’ UE e dai sui legami con l’ Imperialismo Americano, è stata costretta, con la connivenza servile di una dirigenza asservita, a tagliare fondi pubblici, privatizzare settori fondamentali come quella della Sanità, investire i propri bilanci a favore del riarmo. Rincorsa al riarmo – conclude Antonio Pisa – proprio contro le nazioni avverse al progetto imperialista, contro i popoli che si battono per la propria indipendenza, la prospettiva comunista e l’ internazionalismo proletario, confermano l’unico progetto in grado di dare, e non è un concetto retorico, il futuro dell’umanità.

Il PCI, sapendo di rappresentare in questo momento il sentimento di tutto il popolo italiano, ringrazia il governo cubano, lotterà in tutte le sedi opportune, ancora più convintamente contro il blocco americano, riconoscente per sempre, nella comune lotta per l’ indipendenza, l’ autodeterminazione dei popoli, contro l’ oppressione imperialista, portando avanti una pratica dei comportamenti futuri, proponendo gemellaggi internazionali e condivisioni della conoscenza della storia, della cultura tra il nostro popolo e quello cubano.”.

Foto di repertorio