La Asl sta aggiornando sulla situazione dei nuovi casi positivi, delle persone decedute e su quanto sta succedendo nel versante sanitario attuale. Riepiloghiamo insieme la situazione.

Situazione deceduti nel Lazio

La Asl ha spiegato come in provincia di Viterbo sia morto un uomo di 78 anni con gravi patologie pregresse. Al Policlinico Tor Vergata sono morti 2 uomini di 91 e 79 anni, sempre con patologie pregresse. All’Istituto Spallanzani è deceduto uomo di 84 con patologie pregresse e un ragazzo di 33 anni del Montenegro, per il quale è stato disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso. In Ciociaria deceduto uomo di 63 anni.

Situazioni casi positivi, guariti e aggiornamenti dalle Asl del Lazio

Asl Viterbo: 17 nuovi casi positivi. 841 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro il 30 Marzo saranno attivati ulteriori 30 posti di malattie infettive e ulteriori 12 posti di terapia intensiva.

Asl Latina: 11 nuovi casi positivi. All’Ospedale di Gaeta operativi 12 posti letto dedicati. Ricoverati i primi 6 pazienti positivi. Attivati ulteriori 22 posti letto covid19 all’Ospedale Goretti di Latina. Da attivare ulteriori 68 posti letto

Asl Frosinone: 26 nuovi casi positivi. 108 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ulteriori 6 posti letto di malattie infettive all’Ospedale Spaziani di Frosinone.

Asl Roma 6: 35 nuovi casi positivi. 144 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Già operativi da oggi ulteriori 23 posti di pneumologia covid19 all’Ospedale dei Castelli che arriveranno a 73 posti dedicati.

Asl Roma 5: 16 nuovi casi positivi. Dal 28 Marzo disponibili ulteriori 14 posti di terapia intensiva. Isolata Casa di Riposo Nerola: riscontrate grave inadempienze da parte della proprietà in particolar modo nella gestione di persone non autosufficienti

Asl Roma 4: 20 nuovi casi positivi. 870 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da questa mattina l’Ospedale San Paolo è dedicato a Covid19.

Asl Roma 3: 13 nuovi casi positivi. Tutti i componenti della prima famiglia contagiata a Fiumicino sono guariti. 448 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando il piano terra dell’Ospedale Grassi per attivare ulteriori posti letto

Asl Roma 2: 14 nuovi casi positivi. 33 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Tutti i 6 bambini positivi e ricoverati al Bambin Gesù sono in buone e stabili condizioni. Attivati 10 posti letto in R1 di pediatria. Continua il lavoro in sicurezza delle attività pediatriche sia nella sede del Gianicolo che nella sede di Palidoro. Azienda Ospedaliera San Giovanni: 40 posti letto di pneumologia a disposizione della rete entro fine Marzo. Disponibili al trasferimento di pazienti per liberare posti di radioterapia e di ostetricia per la rete regionale.

Policlinico Tor Vergata: Guarito 1 paziente in isolamento domiciliare.

IFO: Disponibili alla presa in carico dei pazienti provenienti da altre strutture ospedaliere della rete regionale per liberare spazi da dedicare a emergenza covid19.