Quattro addetti alla sorveglianza, risultati positivi al Coronavirus assieme ad altri 18 pazienti, si erano allontanati dalla struttura. La situazione che si è presentata presso il Nomentano Hospital sotto il profilo sanitario, che è sotto controllo, è stata ampiamente comunicata alla Regione Lazio. La struttura è in sicurezza e isolata.

La notizia

In riferimento all’allontanamento avvenuto la notte scorsa di quattro dipendenti risultati positivi alloggiati presso il Nomentano Hospital, si comunica che il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, ha provveduto a sporgere denuncia presso la stazione dei carabinieri di Mentana. Le persone sono state identificate e diffidate dai militari a restare nelle proprie abitazioni.

Continua senza sosta l’attività di controllo dei carabinieri onde evitare altri simili accadimenti. La Prefettura, i sindaci, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono state informate della situazione ognuna per propria competenza. Il Nomentano Hospital rassicura sulle misure di sicurezza adottate sia per i pazienti che per gli operatori, dotati degli idonei dispositivi di protezione individuale.