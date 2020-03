Il sindaco del Comune di Lariano, aggiorna costantemente i cittadini in merito alla situazione epidemiologica nel paese. Restano 5 i casi positivi in città, mentre 11 sono i soggetti non positivi sottoposti alla misura preventiva in ambito domiciliare.

Il post del sindaco sulla pagina Facebook del Comune di Lariano:

“Cari cittadini, sono stato informato, dalla Direzione Generale della Asl Roma 6, dei casi positivi e degli isolamenti domiciliari registrati sul nostro territorio fino al 23 marzo 2020.

Provvedo, come da prassi, ad inoltrare detta informativa a tutta la cittadinanza: