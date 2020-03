Roma, Borghesiana. Fugge all’alt dei Carabinieri con auto rubata. Romano 25enne finisce in manette al termine di un inseguimento.

I fatti

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 25enne romano, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e inosservanza dei provvedimenti emessi dall’Autorità.

L’uomo alla guida di una potente BMW, in via Condofuri, nel quartiere Borghesiana, si è sottratto all’alt imposto dai Carabinieri, impegnati nei controlli alla circolazione stradale, cercando di fuggire. Dopo pochi metri l’uomo è stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri e sottoposto ad un controllo approfondito.

Al termine delle operazioni, i militari hanno scoperto che il 25enne era in strada senza giustificato motivo e che il veicolo sul quale viaggiava, era oggetto di furto. L’arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.

FOTO DI REPERTORIO