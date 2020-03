Roma, Tor Bella Monaca. Arrestati altri due rapinatori dai Carabinieri.

I fatti

Prosegue la stretta dei Carabinieri della Stazione Tor bella Monaca contro i rapinatori. I Carabinieri hanno rintracciato ed arrestato due uomini di 45 e 59 anni, nullafacenti e con precedenti, il più grande in atto già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che sabato sera verso le 18:40 in via Aspertini, poco prima della chiusura, hanno messo a segno una rapina ad un supermercato.

Mentre uno armato di pistola e con il volto travisato da mascherina e con cappuccio, riusciva ad impossessarsi dell’incasso di circa 1400 euro, dopo aver minacciato la cassiera, il complice lo attendeva fuori a bordo di un’auto con il motore acceso e sono fuggiti.

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, intervenuti subito dopo il colpo, a seguito dell’attività investigativa e dalla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza sono risaliti al 45enne. Quando i militari hanno raggiunto l’abitazione del sospettato, nell’appartamento hanno trovato anche il complice. A seguito della perquisizione domiciliare e veicolare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato gli abiti indossati dai due durante la rapina, una pistola Beretta 8000 Cougar, calibro 9×21, con matricola abrasa, una paletta rifrangente senza matricola, ma riportante segni distintivi del corpo della Guardia di Finanza e la somma contante di 800 euro, in banconote di vario taglio. Il 59enne è stato denunciato anche per evasione.

Dopo l’arresto la coppia di rapinatori è stata accompagnata in caserma e successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnati presso il carcere di Regina Coeli. A termine del rito direttissimo, l’arresto del rapinatore è stato convalidato e per lui si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.