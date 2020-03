Albano Laziale, blitz della Polizia Locale al MOAL, nessuno proveniente da Fondi o da altre zone rosse.

I fatti

Operazione in nottata della Polizia Locale di Albano Laziale, guidata dal Comandante Mauro Masnaghetti, al Mercato Ortofrutticolo (MOAL) in Via Tenutella. È intervenuta a supporto anche la Polizia di Stato con due autopattuglie.

Gli agenti hanno censito tutti gli operatori commerciali presenti e acquisito oltre cento autodichiarazioni, prestando massima attenzione che tutte le prescrizioni del Governo per prevenire il contagio da Coronavirus fossero rispettate pedissequamente. Pertanto, coloro che erano sprovvisti di DPI sono stati invitati ad andare via e tornare presso le proprie abitazioni. È stato inoltre accertato che nessuno dei presenti provenisse dal Comune di Fondi o da altre zone rosse.