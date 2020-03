Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi martedì 24 marzo 2020 con la programmazione completa di oggi

Rai 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Permette? Alberto Sordi

23:35 – Porta a Porta

01:10 – Rai – News24

Rai 2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente

23:30 – Patriae

01:05 – Protestantesimo

01:35 – Squadra Speciale Vienna

Rai 3

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

01:00 – Meteo 3

01:05 – Cultura Memex -Magazzino 26

01:35 – Rai – News24

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:27 – DA DEFINIRE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – DA DEFINIRE

23:30 – MINA – IERI & OGGI

01:12 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

Canale 5

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – PELE’ – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – PELE’ – 2 PARTE

23:26 – X-STYLE

00:12 – TG5 – NOTTE

00:46 – METEO.IT

Italia 1

20:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL DITO

21:26 – HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO – 1 PARTE

22:56 – TGCOM

22:59 – METEO.IT

23:02 – HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO – 2 PARTE

00:25 – LEGACIES – IL NECROMANTE – 1aTV

01:15 – LEGACIES – IL RITORNO DI SEYLAH – 1aTV

LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Di – Martedì

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:40 – L’Aria che tira (R)

TV8

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 127 – Prima TV

21:30 – Goldeneye

00:00 – Runner Runner

01:45 – L’amante perfetta

03:15 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 23 –

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.25

21:25 – E’ già ieri

23:30 – Bodycam – Agenti in prima linea 1′ Stagione Ep.8

00:15 – Marchio di fabbrica 9′ Stagione Ep.16

00:35 – Marchio di fabbrica 8′ Stagione Ep.7

Venti

21:04 – REPO MEN – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – REPO MEN – 2 PARTE

23:29 – ROGUE ONE: A STAR WARS STORY – 1 PARTE

00:21 – TG COM

00:26 – METEO

00:28 – ROGUE ONE: A STAR WARS STORY – 2 PARTE

Rai 4

21:20 – Prometheus

23:13 – Wonderland – Speciale Alien

23:30 – Alien – The Director’s cut

02:02 – The Fall III ep.1

03:00 – The Fall III ep.2

Iris

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LUPO SOLITARIO

21:00 – LA LEGGE DEL CAPESTRO

23:06 – TOMAHAWK, SCURE DI GUERRA

00:47 – ARMA LETALE 2

02:37 – ECHI MORTALI

Rai 5

21:15 – The Walk

22:55 – Duran Duran – There’s Something You Should Know

23:55 – Henry Diltz, il fotografo rock

00:55 – Rock Legends Bryan Ferry

01:25 – Rai News Notte

01:29 – I più grandi musei del mondo: Washington National Gallery

Rai Movie

21:10 – Gomorra

23:35 – Il divo

01:35 – Anica – Appuntamento al cinema

01:40 – La famiglia Bélier

Rai Premium

21:20 – Mio figlio

23:05 – Purché finisca bene – Mai scherzare con le stelle

00:55 – Il fiume della vita – Okavango

02:30 – Il Commissario Rex XIII – La mia banda suona il rock

Cielo

20:45 – Affari di famiglia La Queen Mary

21:15 – Giovanna D’Arco

00:00 – Love Me – Mogli on Line

01:45 – Voyeur – Il piacere di guardare

Paramount Network

21:10 – A Proposito di Henry –

23:00 – I sogni segreti di Walter Mitty –

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

03:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

TV2000

20:52 – Tg Tg

21:16 – L’opera della mia vita

23:02 – Retroscena

23:36 – La compieta

23:57 – Il Santo Rosario

00:32 – L’ora solare

LA7d

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Drop Dead Diva

01:10 – La mala educaxxxion

02:25 – I menù di Benedetta

La 5

21:10 – GUIDA PER LA FELICITA’ – 1 PARTE – 1aTV

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:21 – GUIDA PER LA FELICITA’ – 2 PARTE – 1aTV

23:12 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

02:43 – GRANDE FRATELLO VIP

Real Time

21:10 – Primo appuntamento Ep. 11 Prima TV

22:30 – Il salone delle meraviglie Ep. 21 Prima TV

23:00 – Il salone delle meraviglie Ep. 22 Prima TV

23:30 – Piedi al limite Funghi

00:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Niente bugie

01:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Bolle misteriose

Cine34

21:10 – IL SINDACALISTA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO C

22:16 – IL SINDACALISTA – 2 PARTE

23:02 – BASTA GUARDARLA

01:00 – LA SETTA

Focus

21:15 – ANCIENT DISCOVERIES III – LE ARMI DELLA RIVOLTA

22:15 – ANCIENT DISCOVERIES III – CARRI ARMATI A QUATTRO ZAMPE

23:15 – EC 665 – TIGER: COM’E’ FATTO UN ELICOTTERO DA COMBATTIMENTO?

00:15 – Rafale: il caccia super segreto

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – ULTIMO MINUTO

02:01 – TGCOM24

02:03 – METEO FOCUS

02:04 – L’Eldorado dei Faraoni

Giallo

20:15 – Law & Order 12′ Stagione Ep.22

21:10 – Profiling 5′ Stagione Ep.1

22:10 – Profiling 5′ Stagione Ep.2

23:10 – Profiling 5′ Stagione Ep.3

00:10 – Profiling 5′ Stagione Ep.4

01:10 – Torbidi delitti 4′ Stagione Ep.1

02:10 – Torbidi delitti 4′ Stagione Ep.2

TOP Crime

21:10 – CHICAGO P.D. IV – UN IMPROBABILE SOSSPETTATO

22:00 – CHICAGO P.D. IV – VICINI NEL DOLORE

22:50 – C.S.I. NEW YORK V – IL BENE SUPREMO

23:40 – C.S.I. NEW YORK V – FONDI DI CAFFE’ GRECO

00:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XI – STATO DI ESTREMA AGITAZIONE

01:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XI – PERVERSIONE

Spike TV

20:30 – Supernatural –

21:30 – Sherlock –

23:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

00:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

01:00 – Supernatural –

01:50 – Police Interceptors –

02:40 – Police Interceptors –

DMAX

21:25 – Vado a vivere nel bosco – 1^TV 3′ Stagione Ep.1

22:20 – Vado a vivere nel bosco – 1^TV 3′ Stagione Ep.7

23:15 – Hurricane Man 1′ Stagione Ep.4

00:10 – Cops: UK 1′ Stagione Ep.1

01:05 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.4

02:00 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.5

Rai Storia

21:10 – Storie della TV. p.5

22:10 – Storia dell’economia (p 6) Un mondo globale

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Il giorno e la storia

00:20 – Passato e Presente. I martiri delle Fosse Ardeatine con il Prof. Paolo Pezzino

02:00 – CONFLITTI La battaglia di Normandia

Mediaset Extra

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

Motor Trend

21:20 – Goblin Garage 2′ Stagione Ep.2

22:15 – Fabbriche X-Large – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

23:15 – Mega fabbriche 1′ Stagione Ep.20

00:10 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.19

01:05 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.20

01:55 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.21

02:45 – Gli eroi dell’asfalto 6′ Stagione Ep.7

Italia 2

20:50 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’ATTACCO ALLA GALLEY COMPANY

21:20 – AGENTE SMART CASINO TOTALE BRUCE AND LLOYD FUORI CONTROLLO

22:45 – BRUNO

00:18 – 22 MINUTES

01:43 – CAMERA CAFE’ – SILVANO IN CARRIERA