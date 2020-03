È notizia di pochi minuti fa del quarto caso di Coronavirus a Carpiento Romano. A comunicarlo è direttamente il Sindaco Stefano Cacciotti.

Ecco il post del Sindaco di Carpineto Romano

Oggi pomeriggio sono stato informato che un altro nostro concittadino è risultato positivo al tampone del coronavirus.

È il quarto caso per il nostro paese ma, purtroppo, il primo slegato dagli altri casi di positività riscontrati. L’impennata alla quale abbiamo assistito durante l’ultima settimana non deve spaventarci ma sicuramente deve spingerci a riflettere: RESTARE A CASA È L’UNICO MODO PER EVITARE IL CONTAGIO. Non ci sono alternative.

Comunque sono stato fino a poco fa in contatto con la nostra Asl per ricostruire la rete di contatti della persona, mentre i familiari saranno sottoposti a tampone nelle prossime ore.

Notizie più dettagliate saranno fornite nella giornata di domani.