Il Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di Albano Laziale è in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Nota di Alessandra Zeppieri, aderente alla piattaforma Spazio Aperto

Il COC (Centro Operativo Comunale), la cui attivazione è stata tempestivamente predisposta sotto la responsabilità del Sindaco Nicola Marini, sta svolgendo un’importantissima funzione di monitoraggio del territorio e di coordinamento dei vari interventi programmati. Più nel dettaglio i volontari di protezione civile sono impegnati in azioni di supporto e di assistenza domiciliare alla popolazione, ai soggetti fragili e maggiormente a rischio.

Linee telefoniche sono messe a disposizione dal comune e aperte dalle ore 9 alle ore 19, con la possibilità in caso di emergenze significative di assistenza nelle 24 ore, tutti i giorni, permettono di fornire informazioni e supporto a tutti i cittadini che necessitano di assistenza operativa. I Volontari della Protezione Civile di Albano Laziale, certificati e riconoscibili, sono anche impegnati, su attivazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio, attraverso il Coordinamento Fe.P.I.Vol., nel trasporto urgente di farmaci, di dotazioni sanitarie e dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) verso ospedali e presidi sanitari del territorio limitrofo e hanno effettuato, insieme alle altre associazioni del Coordinamento, presso il Nuovo Ospedale dei Castelli (NOC) il montaggio delle tende destinate ad ospitare il percorso di pre-triage per l’accoglienza dei pazienti che presentano sintomi da possibile contagio da Covid-19.

Operazione indispensabile per impedire l’accesso diretto al Pronto Soccorso e dunque limitare i rischi di contagio oltre a facilitare l’attività del personale sanitario abbreviando i tempi necessari alla presa in carico in caso di maggior afflusso di pazienti. Tutte le attività vengono coordinate in collaborazione con gli operatori della Polizia locale e della Croce Rossa Italiana.

L’assessore Alessandra Zeppieri commenta: “L’organizzazione dei soccorsi di supporto sociale e di assistenza alla popolazione è uno degli aspetti più delicati e complessi nella gestione di un’emergenza; bisogna garantire una risposta rapida per poter dare sostegno al maggior numero possibile di persone, soprattutto alle cittadine e ai cittadini più fragili e bisognosi; nessuno deve sentirsi solo. La città di Albano Laziale è duramente impegnata in questa sfida e mette in campo i propri volontari di Protezione Civile, uomini e donne a cui va la nostra gratitudine, insieme agli operatori della Polizia Locale e della Croce Rossa Italiana, per il loro instancabile impegno e per il loro indispensabile lavoro.

Ma continua ad essere importante il contributo di ciascuno e ciascuna di noi; ognuno può fare la differenza anche a supporto dei numerosi sforzi dei tanti volontari impegnati in prima linea nella gestione di questa emergenza. Viviamo una situazione complessa ma insieme ne usciremo.”