Asl Frosinone, da domani non consentite visite ai ricoverati

Nell’ambito dei provvedimenti urgenti di riorganizzazione per l’emergenza Covid-19, la Direzione Aziendale ha disposto la chiusura dell’accesso ai Reparti di degenza per i visitatori e familiari negli Ospedali per acuti, nelle Unità di Degenza Infermieristica, nelle Case di Cura accreditate.

Chiusi gli accessi in Ospedali, Case di Cura, UDI

Inoltre si sta organizzando un servizio di numeri di telefono dedicati, che potranno entrare in funzione forse da domani stesso ( e di cui daremo prontamente notizia ), per fornire informazioni ai familiari sulle destinazioni dei pazienti ricoverati.