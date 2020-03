Coronavirus, troppi utenti online: Whatsapp rischia il down?

Un allarme che viene lanciato direttamente dal CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, il quale sottolinea come a causa della quarantena i server potrebbero non reggere.

Allarme Whatsapp: i server potrebbero non reggere

Il Coronavirus, purtroppo, ha lasciato quasi tutta la popolazione mondiale a casa e l’uso dei Social da parte degli utenti è sempre più frequente. Proprio per questo, secondo il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, potrebbero esserci dei problemi legati ai server che, per l’appunto, potrebbero non reggere o addirittura fondersi nel caso in cui la pandemia continuasse ad aumentare.

“Per il momento non ci troviamo ancora di fronte ad una massiccia epidemia contemporanea in tutto il mondo, ma se ciò succederà dovremo assicurarci di essere all’altezza per quanto riguarda le infrastrutture”, ha detto Zuckerberg, che sottolinea come il social più a rischio sarebbe Whatsapp.

Difatti, proprio a causa delle videochiamate e delle chiamate che stanno effettuando gli utenti, si è verificato un impennata nel traffico dati che solitamente si verifica solo la notte di capodanno.

E gli altri Social?

Al momento non si registrano grossi problemi negli altri social ma, come è successo con Youtube o con i portali streaming (Netflix, o lo stesso Facebook), c’è stata la rinuncia all’alta definizione nei video, per non sovraccaricare le linee.