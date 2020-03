Fare la spesa in diversi supermercati diversi dalla zona di residenza e per reperire beni che non è possibile acquistare nei negozi dei Comuni di residenza è possibile, purché sia una sola volta alla settimana. C’è la richiesta da parte dei Sindaci di Colleferro, Gavignano, Gorga e Segni.

Ecco il post del Comune di Colleferro

Facendo seguito alle diverse richieste pervenute, e di concerto con i Sindaci di Gavignano, Gorga e Segni, il nostro Sindaco ha inviato una richiesta di parere al Prefetto di Roma (in allegato) nella quale chiediamo se gli spostamenti per acquisto di beni di prima necessità in comuni diversi da quelli di residenza siano possibili.

Dichiarano i sindaci: in attesa del parere e sempre di concerto tra noi sindaci e le diverse forze dell’ordine impegnate sul campo per far rispettare il DPCM del 22 marzo u.s., ci sentiamo di dirvi che TALI SPOSTAMENTI SONO POSSIBILI PURCHÉ EFFETTUATI UNA SOLA VOLTA A SETTIMANA e per reperire beni che non è possibile acquistare nei negozi dei Comuni di residenza.

Ecco la richiesta: