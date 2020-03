Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro presso le attività commerciali nel quartiere Prati, al fine di portare alla luce eventuali illeciti legati anche alla vendita di dispositivi pericolosi alla salute delle persone.

Ecco i dettagli

In questo contesto, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno denunciato, e sanzionato per 1.800 euro, il titolare di un minimarket in via Catone, per aver immesso sul mercato 9 flaconi di igienizzante privi di tracciabilità, per aver installato l’impianto di videosorveglianza senza la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e per aver impiegato un lavoratore privo di regolare contratto.