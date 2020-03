Roma, Porta Portese. I Carabinieri pizzicano un pusher di Rivotril. Aveva con sé anche una ricetta medica rubata, falsamente compilata. Denunciato con lui anche l’acquirente, trovato in strada senza valido motivo.

I fatti

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno denunciato un 60enne romano, già con precedenti specifici, con le accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, ricettazione e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Ieri mattina, transitando in via Portuense altezza Porta Portese, i Carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva 20 compresse di Rivotril ad un 46enne romano e sono intervenuti immediatamente.

Sequestrate le pasticche e il denaro utilizzato per lo scambio illecito, i Carabinieri hanno perquisito il pusher, trovandolo in possesso di ulteriori 18 compresse della stessa sostanza e una ricetta medica “in bianco”, falsamente compilata, risultata denunciata rubata lo scorso 9 Luglio 2019 presso la Stazione dei Carabinieri Roma Tor Sapienza.

Identificato anche l’acquirente, denunciato insieme al 60enne per l’art. 650 del C.P., perché trovato sulla pubblica via senza valido motivo, come previsto dal D.P.C.M.

FOTO DI REPERTORIO