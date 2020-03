Quali sono i vini Doc della provincia di Roma?

La provincia di Roma è un vero e proprio paradiso per gli amanti dei vini, considerato il numero elevato di Doc che il territorio offre. Basti citare, tra i tanti, lo Zagarolo: si tratta di un bianco che viene prodotto con i vitigni Bombino bianco, Malvasia bianca di Candia, Bellone, Verdicchio bianco, Trebbiano giallo, Trebbiano toscano e Malvasia del Lazio. Ma una menzione è doverosa anche per la Doc Nettuno, che si realizza con i vitigni Sangiovese, Merlot, Trebbiano toscano e Bellone. In questo caso si può scegliere tra le varianti rosato, bianco bellone e bianco, sia in tipologia frizzante che in tipologia secco, mentre il rosso può essere novello o secco.

La Doc Velletri

Proseguendo nella rassegna dei vini Doc della provincia di Roma non si può non fare riferimento alla Doc Velletri, che si ottiene dai vitigni Trebbiano giallo, Trebbiano toscano, Malvasia del Lazio, Malvasia bianca di Candia, Sangiovese, Verdicchio bianco, Cesanese di Affile e Cesanese comune. Prodotta anche in provincia di Latina, questa Doc è disponibile nelle varianti spumante, riserva, superiore, rosso e bianco.

La Doc Roma

Il Roma rappresenta la Doc più recente dell’area della Capitale: esso viene prodotto con i vitigni Montepulciano, Malvasia del Lazio, Cesanese comune, Bellone, Verdicchio bianco, Trebbiano giallo, Greco, Bombino bianco, Sangiovese, Cesanese di Affile, Syrah, Cabernet franc e Cabernet sauvignon. È disponibile nelle varianti rosso e bianco, anche in tipologia riserva, oltre che come bellone, malvasia puntinata, romanella spumante e rosato. Non va dimenticata, poi, la Doc Tarquinia, che si produce tra la provincia di Roma e quella di Viterbo. Presente nella variante rosato, nella variante rosso (anche in tipologia novello e amabile) e nella variante bianco (anche in tipologia frizzante e amabile), si produce con i vitigni Cesanese comune, Montepulciano, Sangiovese, Malvasia del Lazio, Malvasia bianca di Candia, Trebbiano giallo e Trebbiano toscano.

Il bianco Cannellino di Frascati

La provincia di Roma può contare anche su due Docg: il bianco Cannellino di Frascati e il Frascati Superiore. Il bianco Cannellino di Frascati deve il proprio nome alla tradizione del passato che prevedeva di servirlo con l’aiuto di una cannella di piccole dimensioni direttamente dalla botticella al cui interno era stato conservato. Questo vino si produce con i vitigni Trebbiano giallo, Trebbiano toscano, Greco, Bombino bianco, Bellone, Malvasia del Lazio e Malvasia bianca di Candia.

Gli altri vini Doc da ricordare

Con i vitigni Trebbiano giallo, Malvasia del Lazio, Malvasia bianca di Candia, Bombino bianco, Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga si realizza la Doc Bianco Capena, presente solo come bianco: si tratta di un vino dalle origini remote, se è vero che ai tempi dell’antica Roma esso veniva offerto alla ninfa Feronia in occasione delle cerimonie religiose. Si produce tra la provincia di Latina e quella di Roma, infine, la Doc Castelli Romani, con la variante rosso in tipologia novello, amabile e frizzante, la variante bianco in tipologia frizzante, amabile e secco e la variante rosato in tipologia frizzante, amabile e secco.

