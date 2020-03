Roma, Centocelle. Sorpreso con un attrezzo da giardinaggio mentre forza la grata a protezione di un portone di ingresso di un’abitazione. Un 34enne tunisino arrestato dalla Polizia di Stato.

I fatti

“Un uomo con giubbotto scuro e pantaloni chiari sta forzando la grata in ferro di un portone”. Questa la segnalazione al numero unico di emergenza per la quale è immediatamente intervenuta una pattuglia del commissariato Prenestino diretto da Roberto Arneodo, in via Costantino Sabbati a Centocelle.

Alla vista degli agenti l’uomo è scappato lasciando in terra l’arnese da giardinaggio utilizzato per forzare la grata. In seguito, il 34enne tunisino è stato bloccato in via delle Azalee da una pattuglia del Reparto Volanti.

L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria di tentato furto aggravato in abitazione. Sequestrato l’arnese atto allo scasso rinvenuto.