Informazioni utili, pneumatici e sicurezza stradale

Un’automobile per poter essere considerata ottima dovrà necessariamente essere dotata di tutti componenti perfettamente funzionanti.

In primis gli pneumatici hanno un’importanza assoluta in quanto sono la liaison tra la stessa ed il fondo stradale.

Importante sottolineare che ogni pneumatico è diverso dall’altro quindi l’automobilista, per decidere al meglio l’acquisto degli stessi, dovrà necessariamente affidarsi a specialisti che saranno di aiuto nella scelta dell’acquisto del miglior pneumatico.

Crediamo che anche la marca dello pneumatico sia alquanto importante, meglio evitare l’acquisto di pneumatici economici soprattutto perché un buon pneumatico equivale ad una maggiore sicurezza per l’automobilista.

Sul sito e-commerce webpneumatici.it automobilista troverà pneumatici delle migliori marche (Pirelli, Michelin, Goodyear, Yokohama) a prezzi davvero interessanti e competitivi.

L’acquisto di uno pneumatico di nota marca porterà l’automobilista ed essere più sicuro alla guida. Troppo spesso gli automobilisti che prediligono l’acquisto di uno pneumatico economico sottovalutano la reale importanza dello stesso: è infatti equiparabile a airbag, freni, abs.

La scelta corretta degli pneumatici in alcuni casi salva la vita degli automobilisti in caso di incidente stradale.

Pneumatici: quali?

La normativa vigente prevede l’obbligo di viaggiare con pneumatici invernali (in alternativa alle catene a bordo) dal 15 novembre al 15 aprile. Qualora tale normativa non venisse rispettata l’automobilista incorrerà in sanzioni amministrative elevate che andranno da un minimo di € 422 ad un massimo di € 1.695 e nel ritiro del libretto di circolazione.

Per essere quindi in regola con la normativa possiamo:

Utilizzare pneumatici estivi nel periodo dal 15 aprile al 15 novembre senza altri accorgimenti

Utilizzare pneumatici invernali dal 15 novembre al 15 aprile facendo attenzione ad acquistarle con un indice di velocità uguale o superiore a quello segnalato nel libretto di circolazione (è in verità consentito acquistarle con un indice di velocità inferiore di uno step anche se è sconsigliato)

Utilizzare degli pneumatici all season con la possibilità quindi di circolare in qualsiasi stagione dell’anno. Per riconoscerli si dovrà fare attenzione alla loro sigla caratteristica ossia M+S (Mud + Snow) , o anche M&S, M-S, MS e talvolta porteranno anche il simbolo del fiocco di neve che caratterizza le gomme termiche.

Elementi