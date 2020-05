Per quali pneumatici 4 stagioni optare? I consigli degli esperti

Gli pneumatici 4 stagioni, chiamati anche all season, presentano l’indiscutibile pregio di poter essere sempre utilizzati, quindi tutto l’anno ed in qualsiasi condizione climatica.

Vi forniremo ora alcuni piccoli accorgimenti per procedere con l’acquisto del migliore modello per la propria automobile.

Riteniamo sia di particolare importanza il montaggio sulla propria automobile di buoni pneumatici, soprattutto per quegli automobilisti che percorrono chilometraggi elevati su autostrade, tangenziali oppure in città molto trafficate. Ricordiamo che la mescola e le caratteristiche principali di questo componente sono il solo mezzo di liaison tra il corpo dell’automobile ed il manto stradale, fanno si quindi che sia possibile una perfetta aderenza al manto e si possano ridurre i tempi di frenata.

Per l’automobilista che non sa dove poter acquistare gli pneumatici 4 stagioni consigliamo l’apposita sezione https://www.prezzigomme.com/gomme-quattro-stagioni, oltre ovviamente al proprio gommista di fiducia.

Nessun arrangiamento relativo alla qualità degli pneumatici

La qualità rimane il primo fattore per l’automobilista che decide di acquistare gli pneumatici 4 stagioni. Talvolta l’acquisto frettoloso o principalmente mirato al risparmio fa incorrere l’automobilista in errori che gli potranno costare cari in seguito.

Se mai infatti si dovesse trovare a dover guidare in condizioni climatiche avverse, per esempio con pioggia, neve o ghiaccio, uno pneumatico economico potrebbe causare danni rilevanti e non assicurare correttamente l’automobilista ed i suoi passeggeri.

Lo stesso discorso ovviamente vale anche per chi acquista pneumatici stagionali.

Optare per scelte a volte troppo economiche potrebbe anche avere un senso se l’automobilista percorre pochi chilometri; nel caso invece l’automobilista utilizzasse la stessa ogni giorno, è consigliabile non pensare al risparmio a tutti i costi e provvedere all’acquisto degli pneumatici da aziende rinomate del settore. La seconda scelta farà sì che l’automobilista abbia una maggiore affidabilità nella tempistica di frenata, di tenuta e di durato dello stesso pneumatico.

Paragonare le diverse opzioni di acquisto

L’automobilista prima di procedere con l’acquisto degli pneumatici dovrà paragonare le diverse opzioni presenti sul mercato e capire in questo modo quale si adatta meglio alle proprie esigenze ed al proprio stile di guida.

Per esempio, durante la stagione estiva gli pneumatici dovranno essere in grado di sopportare le alte temperature dell’asfalto proprio per evitare una scarsa aderenza e di conseguenza una minore durata degli stessi.

Verifiche importanti

Se si procede con l’acquisto online degli pneumatici bisogna sempre fare attenzione e verificare almeno due volte il carrello dei propri acquisti, mai affrontare un acquisto d’impeto, meglio analizzare nel dettaglio tutte le caratteristiche per evitare errori grossolani e perdite di tempo qualora si dovesse poi dover restituire il prodotto acquistato.