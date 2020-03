Nasce a Frosinone il primo progetto per le donazioni dirette agli ospedali senza intermediari.

Le donazioni in Italia

Ci troviamo in una situazione veramente critica, come l’ha definita lo stesso Primo Ministro Giuseppe Conte, la più grave crisi dal dopoguerra ad oggi. Con numeri da guerra e una situazione che sta mettendo a dura prova il Servizio Sanitario Nazionale.

Sono state molte le iniziative già intraprese da personaggi dello spettacolo, dello sport o da persone in vista, iniziative volte a raccogliere fondi da destinare all’emergenza COVID-19. Tutte queste iniziative però hanno un punto in comune: le commissioni sulle donazioni. Sulle piattaforme più gettonate vengono trattenute commissioni fino al 10% e soprattutto queste piattaforme fanno da intermediario.

Cos’è AMOAIUTO

AMOAIUTO, il progetto pensato e voluto dal giovane Social Media Manager Cristian Angelini, insieme ad altri professionisti del settore, si pone come aggregatore di donazioni senza fare da intermediario e senza alcuna commissione (a meno di commissioni applicate dalla vostra banca).

Sul sito Internet raggiungibile all’indirizzo https://www.amoaiuto.it è possibile infatti trovare l’elenco (in continuo aggiornamento) dei codici IBAN di tutti gli ospedali coinvolti nell’emergenza, in modo da donare direttamente a chi è al fronte, senza spese per commissioni trattenute dalle piattaforme e senza il rischio di intermediari. Divisi per zone geografiche in una grafica intuitiva.

Al tempo stesso però è possibile inviare una copia del versamento effettuato, ad uno degli ospedali, alla piattaforma Amoaiuto, esclusivamente per tenere traccia delle donazioni generate.

Per contatti:

info@amoaiuto.it

https://www.facebook.com/amoaiuto/

https://www.amoaiuto.it.