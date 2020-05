L’indice di velocità degli pneumatici: a cosa serve?

La normativa del Codice della Strada prevede che nella maggior parte delle regioni italiane si abbia l’obbligo di pneumatici invernali o di catene da neve a bordo a partire dal 15 Novembre.

L’automobilista che sceglierà di utilizzare gli pneumatici invernali dovrà prestare attenzione ad una caratteristica che è quella dell’indice di velocità degli stessi.

Cosa rappresenta l’indice di velocità

Si tratta di una sigla che troveremo sulla parte di lato degli pneumatici, la potrete facilmente scoprire in quanto consta di un codice alfabetico che ci farà capire la velocità massima alla quale sarà possibile circolare con quel pneumatico in particolare.

Sul libretto di circolazione verrà sempre indicato tale indice di velocità quindi consigliamo nel momento di acquisto degli pneumatici invernali di verificare cosa sia segnalato sul libretto stesso; attenzione perché se questo indice fosse inferiore a quello segnalato nel libretto l’acquisto di tali pneumatici non sarà pensabile.

Ricordiamo che il Codice della Strada non obbliga alla circolazione con pneumatici invernali durante l’arco di tutto l’anno. Difatti in estate ciascun automobilista potrà anche pensare di circolare con gli pneumatici invernali, ma dovrà assolutamente fare attenzione che sul libretto di circolazione l’indice di velocità segnalato non sia inferiore a quello di regola previsto.

La normativa del Codice della Strada prevede un lasso di tempo di tolleranza pari ad un mese in riferimento al montaggio degli pneumatici invernali quindi, ovviamente a seconda delle regioni, il montaggio potrà iniziare il 15 ottobre per poi finire il 15 maggio data a partire dalla quale l’automobilista potrà montare gli pneumatici estivi. In sostanza i veicoli che hanno montati gli pneumatici invernali che hanno un indice di velocità inferiore segnalato sul libretto di circolazione potranno circolare durante il periodo limitato che va dal 15 novembre al 15 aprile.

Proprietà degli pneumatici invernali ed indice di velocità

Gli pneumatici invernali dotati di un battistrada inciso riescono a far scorrere l’acqua proprio per fornire la massima aderenza al manto stradale.

In aggiunta a questa importante proprietà, l’automobilista dovrà verificare le sigle indicate sugli pneumatici stessi.

Sul lato dovranno essere presenti obbligatoriamente le lettere M + S, ossia Mud + Snow ( fango + neve ). Le altre quattro che si potranno trovare sempre sul lato dello pneumatico saranno :

– MS;

– M-S;

– M+S;

– M&S.

Una delle quattro indicherà che lo pneumatico potrà circolare nel periodo freddo caratterizzato da avverse condizioni climatiche. Vicino a questa stessa sigla si potrà eventualmente reperire il simbolo di un fiocco di neve circondato dal contorno di una montagna. Si troverà poi l’indice di velocità. Riportiamo di seguito la legenda che potrà essere di aiuto agli automobilisti per capire a quale velocità massima possa viaggiare:

– A1 5 km/h;

– A2 10 km/h;

– A3 15 km/h;

– A4 20 km/h;

– A5 25 km/h

– A6 30 km/h;

– A7 35 km/h;

– A8 40 km/h

– B 50 km/h;

– C 60 km/h;

– D 65 km/h;

– E 70 km/h;

– F 80 km/h

– G 90 km/h

– J 100 km/h;

– K 110 km/h;

– L 120 km/h;

– M 130 km/h;

– N 130 km/h;

– P 150 km/h

– Q 160 km/h;

– R 170 km/h;

– S 180 km/h;

– T 190 km/h

– U 200 km/h;

– H 210 km/h;

– V 240 km/h;

– ZR 240 km/h;

– W 270 km/h;

– Y 300 km/h.

Nel periodo invernale sarà consentito il montaggio degli pneumatici invernali che presentano un indice di velocità inferiore anche solo di una lettera a quello segnalato negli pneumatici estivi.

Sarà anche possibile il montaggio degli pneumatici invernali che presentano un indice di velocità inferiore rispetto a quello previsto dal fabbricante, la cosa basilare è che non sia inferiore alla lettera Q.

Le aziende produttrici degli pneumatici segnalano i codici agli pneumatici nuovi, è chiaro che tali non avranno alcuna rilevanza se riferiti a pneumatici consumati e molto utilizzati, per esempio se gli stessi hanno dei tagli profondi o delle tumefazioni, oppure se risultano essere sgonfi oppure sovraccarichi per il troppo peso trasportato.

Tali indici di velocità sono il risultato di test attuati su quelle autostrade dove non sono presenti limiti di velocità, molti in Germania per esempio, oppure all’interno di circuiti dedicati. In base all’indice di ogni pneumatico gli stessi potranno subire deformazioni importanti oppure scaldarsi anche non molto seppure ad alta velocità.

Importante sempre ricordare che non è permesso il montaggio di uno pneumatico con un indice di velocità che sia inferiore a quello indicato dal fabbricante nel libretto di circolazione, è invece assolutamente permesso il montaggio degli pneumatici che abbiamo un indice di velocità superiore.

Se vengono utilizzati pneumatici invernali che presentano un indice di velocità inferiore rispetto a quello riportato occorrerà necessariamente mostrare un’etichetta che notifichi l’automobilista, che potrebbe anche non essere il diretto proprietario dell’automobile, ma che deve essere a conoscenza della velocità massima che possono sopportare gli pneumatici montati.

