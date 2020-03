Non sarà di certo la prima preoccupazione degli italiani, alle prese con la “clausura” imposta dalla quarantena per fronteggiare l’avanzare del Coronavirus, ma anche l’inizio della prossima settimana partirà sotto il segno di un tempo complessivamente bello nelle province di Roma e Frosinone. Lunghi sprazzi di sole caratterizzeranno le giornate di lunedì 23 e martedì 24 marzo 2020, anche se le temperature andranno in progressiva discesa e regaleranno valori inferiori di 5-6 gradi rispetto alle medie degli ultimi giorni. Sarà una due giorni caratterizzata ad ogni modo da forti venti che soffieranno per tutto l’arco della giornata e toccheranno punte di 52 km/h. Qualche debole pioggia scenderà in Ciociaria, ma si tratterà prevalentemente di episodi isolati.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24 marzo 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 23 marzo:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 7° C; max 13° C. Venti: forti con raffiche

Martedì 24 marzo:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 3° C; max 11° C. Venti: forti con raffiche

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 23 marzo:

Notte: Nuvoloso o molto nuvoloso

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Coperto con pioggia debole

Sera: Nubi sparse con pioviggine

Temperatura prevista: min 6° C; max 13° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 24 marzo:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 1° C; max 10° C. Venti: forti con raffiche