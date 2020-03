Aggiornamento Coronavirus, i Ministeri di Salute e Interno vietano tutti gli spostamenti dal Comune. Nessun nuovo caso a Pomezia.

Si informa la cittadinanza che il Ministro della Salute e il Ministro dell’Interno hanno firmato oggi un’ordinanza che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

La Asl comunica che oggi non si registra nessun nuovo caso a Pomezia e che uno dei primi concittadini contagiati è completamente guarito.

Continuano i controlli delle forze dell’ordine sul territorio: negli ultimi giorni la Guardia di Finanza ha effettuato 500 controlli tra Pomezia e Ardea sanzionando 85 persone, mentre la Polizia Locale di Pomezia ha effettuato solo nella giornata di ieri 300 controlli con conseguenti 3 sanzioni.​

