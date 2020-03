Controlli a tappeto nel territorio di Segni in merito alle violazioni del decreto del 9 marzo scorso sul Coronavirus.

Segni, denunce per violazioni al decreto

I carabinieri hanno deferito in stato di libertà per violazioni al d.p.c.m del 9 marzo scorso in merito alle azioni di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, altre 3 persone, 2 ragazzi di Segni e una ragazza di Colleferro, tutti 19enni.