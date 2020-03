L’ascensore domestico non è un sogno!

Hai delle scale interne alla tua abitazione e non riesci più a farle? Hai pensato che la soluzione potrebbe essere un ascensore domestico?

Dimentichiamo la scena da film di Hollywood, in cui si accede al proprio maxiattico di un supergrattacielo direttamente dall’ascensore: questa è sicuramente roba da super iper mega ricchi. Però è possibile avere un miniascensore dentro la propria abitazione, che magari collega la mansarda e il rustico se noi non riusciamo più a fare le scale.

Scegliamo con cura!

Se non riusciamo più a fare le scale, è fondamentale scegliere il giusto impianto di sollevamento che sappia abbattere le barriere architettoniche della nostra casa o condominio. Sia che intendiamo mettere un montascale o un miniascensore, infatti, dobbiamo considerare che ci saranno modifiche alla struttura e all’estetica degli ambienti, quindi attenzione a ciò che desideriamo!

Cos’è un miniascensore?

Un Miniascensore è a tutti gli effetti un ascensore, solo con qualche differenza – come la dimensione ridotta – che lo rende adatto a ville o piccoli condomini. Rispetto a un ascensore normale, quindi, è decisamente più piccolo: alcuni modelli occupano circa un metro quadro di spazio. Inoltre, per l’installazione, non sono necessari lavori strutturali importanti e costosi: il miniascensore poggia direttamente sul pavimento e non ha bisogno di un vano superiore e inferiore da utilizzare per i motori. Sicuramente è più lento di un ascensore normale e ha una capacità di carico ridotta, difetti che poco importano se pensiamo la destinazione d’uso: difficilmente in un’abitazione privata sarà necessario un elevatore che possa trasportare fino a 66 persone! Inoltre, nonostante non sia particolarmente veloce, difficilmente ci annoieremo se dovremo fare un piano o due.

Installare un miniascensore: ecco i pro

Se stai pensando di installaredei miniascensori a Roma, ecco una lista di vantaggi che il dispositivo potrebbe portare.

È indubbio che una cabina chiusa sia senz’altro la scelta più sicura per i passeggeri.

Aumento del valore dell’abitazione: è stimato che avere un miniascensore nella propria casa aumenta del 20% il valore dell’abitazione.

A differenza del montascale più essere utilizzato da più persone contemporaneamente

Anche persone con disabilità motoria possono usare il miniascensore in autonomia, senza bisogno di altre persone che, ad esempio, fissino la carrozzina sulla pedana.

Il miniascensore consente anche il trasporto di carichi pesanti, come buste della spesa, piccoli mobili, casse d’acqua.

È più veloce del montascale

Nonostante il costo iniziale sia più basso, ha un consumo minore – più o meno come quello di un elettrodomestico – che consente di ammortizzare la spesa.

Il miniascensore è molto silenzioso. Quindi può essere installato all’interno delle abitazioni ed utilizzato di giorno o nelle ore notturne senza disturbare gli abitanti della casa e i vicini. Questa caratteristica, unita alla personalizzazione delle finiture, rende il miniascensore la soluzione perfetta per eliminare le barriere architettoniche in qualsiasi spazio domestico o lavorativo con pochi piani.

Un ascensore domestico è possibile

Non è quindi un sogno, avere un ascensore a casa è possibile! Certo, l’investimento iniziale non è proprio una spesa quotidiana, ma riusciremo ad ammortizzare i costi grazie ai bassi consumi e alla qualità della vita che tornerà buona, evitando la sofferenza di affrontare scale che non riusciamo più a salire.