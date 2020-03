Due arresti eseguiti dai Carabinieri nella mattinata di ieri a Ceprano (FR).

I fatti

Ieri mattina a Ceprano, i militari della locale Stazione, in esecuzione di ordine di esecuzione delle pene detentive presso il proprio domicilio, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, hanno tratto in arresto un 59enne domiciliato a Ceprano (già censito per reati contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione), dovendo lo stesso espiare la pena definitiva di mesi 6 per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale commesso il 19 gennaio 2010 in Ceprano. L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato condotto presso il proprio domicilio per l’espiazione della pena.

Sempre ieri mattina a Ceprano, i militari della locale Stazione, al termine di attività d’indagine hanno denunciato in stato di libertà per “furto aggravato”, un 32enne residente nella provincia di Napoli (già censito per reati contro il patrimonio). Nella circostanza, il 19 dicembre scorso in Ceprano, due soggetti spacciandosi per venditori ambulanti di frutta e verdura, con il pretesto di vendere delle cassette di frutta ad un 80enne del luogo, uno di essi distraeva l’anziana vittima mentre il complice si impossessava del proprio portafoglio contente circa 2.500 euro. Durante la fuga il malfattore faceva cadere a terra le banconote che fortunatamente venivano recuperate dai passanti i quali rilevavano anche il numero di targa del veicolo utilizzato per l’allontanarsi. I successivi accertamenti hanno permesso quindi di identificare e denunciare il predetto, proprietario del veicolo utilizzato per la fuga, che veniva riconosciuto dalla vittima tramite la visioni delle immagini delle telecamere di sorveglianza ivi installate.

