Il sindaco di Veroli, attraverso la pagina Facebook del Comune, ha rilasciato alcune note per rassicurare la popolazione sui comportamenti da seguire.

Le parole del Sindaco

A seguito del caso positivo di Coronavirus nella cittadina di Veroli (FR), il Sindaco Simone Cretaro ha voluto rilasciare delle dichiarazioni per rassicurare i suoi concittadini dopo un caso positivo di Covid-19:

“Cari Concittadini, vi comunico che anche nella nostra Veroli è stato accertato un caso positivo al virus Covid-19. Come da prassi, sono stati immediatamente attivati dal personale Medico competente i protocolli previsti per evitare eventuali contagi.

Non dobbiamo farci sopraffare dalla paura. Tutto andrà bene, ma dipende da noi, “da tutti e da ciascuno”.

Ora, più di prima, è necessario restare in casa ed osservare scrupolosamente le indicazioni fornite dalle autorità competenti.”

Un secondo messaggio è apparso il 15 marzo per indicare ai cittadini le giuste fonti da seguire per essere correttamente informati:

“Stanno circolando sui social indicazioni da seguire a seguito del caso di positività di un nostro concittadino al Coronavirus. Si precisa che le uniche indicazioni ufficiali sono quelle che saranno eventualmente diramate dalla Asl di Frosinone, unico soggetto competente per la gestione dell’emergenza che stiamo vivendo, e che ha già adottato le misure necessarie a fronteggiare il contagio.

Vi rinnoviamo l’invito a non prendere in considerazione alcun provvedimento e/o notizia che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali. Ogni nuova indicazione verrà resa pubblica sui nostri canali istituzionali e canali social. È importante che ognuno faccia la propria parte per evitare la circolazione di notizie e voci infondate o non verificate.”