Continuano i controlli delle Forze dell’Ordine sul territorio comunale, per verificare il pieno rispetto dei dispositivi di legge. A Segni 4 persone deferite in stato di libertà per violazioni al D.P.C.M.

Anche a Segni continua il lavoro delle Forze dell’Ordine per contenere i contagi da coronavirus.

I Carabinieri, coordinati dal Comandante della Compagnia di Colleferro, Il Capitano Ettore Pagnano, hanno deferito in stato di libertà 4 persone per la violazione del D.P.C.M del 9 marzo 2020.

