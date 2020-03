Cosa sono i bonus senza deposito

Sei alla ricerca di un casinò online su cui aprire un nuovo conto per iniziare a divertirti? Il tuo principale problema potrebbe essere che non sei sicuro che l’offerta di giochi possa essere interessante e diversa rispetto a quella disponibile sulla piattaforma che stai utilizzando al momento.

E se non hai intenzione di depositare denaro su un nuovo casinò per il timore che potresti avere problemi a poterlo prelevare nuovamente e di essere costretto a doverlo giocare su un casinò che offre giochi che non ti piacciono potresti essere interessato ad approfondire il tema dei bonus senza deposito.

Questa tipologia di promozione è uno strumento utilizzato dai casinò per permettere ai giocatori di poter giocare realmente, ma senza dover depositare immediatamente il denaro. Una forma di ringraziamento che si potrà ricevere iscrivendoti in uno dei migliori casinò online.

Ma perché i casinò dovrebbero regalare del denaro ai loro clienti? Semplicemente perché si tratta di una promozione molto utile per fidelizzare la loro clientela e per fargli prendere confidenza con le slot e gli altri giochi offerti. Ma considerarlo un vero e proprio regalo sarebbe un errore.

Infatti, i casinò impongono dei termini e condizioni piuttosto restrittivi che limitano la possibilità di poter prelevare il bonus, nella maggior parte dei casi i requisiti di scommessa si aggirano tra 20 e 40 volte la cifra ricevuta, ma possono raggiungere un reinvestimento di 150 volte la promozione.

Nel caso decidessi di aprire un conto con Casino.com riceveresti € 10 e prima di poter prelevare le eventuali vincite dovresti giocare 40 volte la somma ricevuta. Vale a dire giocare € 400. La cifra potrebbe sembrare piuttosto alta, in realtà ti “basteranno” 400 spin con una puntata da € 1.

In definitiva pur avendo lo svantaggio di non poter essere prelevati molto facilmente possiamo affermare che i bonus casinò senza deposito sono una delle promozioni più vantaggiose che puoi trovare nei casinò italiani. Uno dei pochi modi per poter giocare gratuitamente sui migliori casinò online italiani.

Quello che devi fare è aprire un conto, verificare la tua identità e sarai pronto a ricevere il bonus senza deposito per iniziare a divertirti senza dover spendere denaro.