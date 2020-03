Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi lunedì 16 marzo 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – La rete di protezione Assoluta

23:35 – Frontiere

00:45 – S’è fatta notte

01:15 – Rai – News24

2 Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Speciale TG2 – Coronavirus, Settimana decisiva

23:00 – The Resident Il primo amore non si scorda mai

23:50 – Zeta – Una storia Hip Hop

01:35 – Squadra Speciale Vienna – Insabbiamento

02:20 – Ultimo spettacolo

3 Rai 3

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Carol

23:10 – Commissari Sulle tracce del male

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

01:00 – Meteo 3

4 Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – DRITTO E ROVESCIO

00:47 – SLIDING DOORS – 1 PARTE

01:18 – TGCOM

01:20 – METEO.IT

01:24 – SLIDING DOORS – 2 PARTE

02:42 – TG4 L’ULTIMA ORA

5 Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – LO STAGISTA INASPETTATO – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – LO STAGISTA INASPETTATO – 2 PARTE

23:45 – DRAFT DAY – 1 PARTE

00:39 – TGCOM

00:40 – METEO.IT

00:43 – DRAFT DAY – 2 PARTE

6 Italia 1

20:25 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA GIUSTIZIA E’ SERVITA

21:20 – HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE – 1 PARTE

22:54 – TGCOM

22:57 – METEO.IT

23:00 – HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE – 2 PARTE

00:15 – LEGACIES – UNA SCUOLA PER ESSERI SOPRANNATURALI – 1aTV

01:10 – LEGACIES – IL DRAGO – 1aTV

02:00 – STUDIO APERTO – LA GIORNATA

7 LA7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Speciale Eden – Missione Pianeta

00:30 – TG LA7 Notte

00:40 – Otto e Mezzo (R)

01:20 – Camera con Vista

01:50 – L’Aria che tira (R)

8 TV8

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 122 Prima TV

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Hong Kong

22:40 – Italia’s Got Talent – Best of

01:15 – Hungover Games – Giochi mortali

02:40 – Magazine UEFA Ep. 11

9 NOVE

20:32 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.22

21:31 – Little Big Italy – 1^TV 3′ Stagione Ep.10

22:54 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.9

00:17 – Food Detective – Il mondo in tavola 5′ Stagione Ep.13

00:45 – Food Detective – Il mondo in tavola 5′ Stagione Ep.14

01:13 – Food Detective – Il mondo in tavola 5′ Stagione Ep.15

20 Venti

20:42 – THE BIG BANG THEORY II – LA SATURAZIONE DEL CUSCINO

21:04 – SECURITY – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:13 – SECURITY – 2 PARTE

22:14 – METEO

22:16 – SECURITY (DI A. DESROCHERS)

23:14 – JOKER – 1 PARTE

00:06 – TG COM

00:12 – METEO

00:14 – JOKER – 2 PARTE

01:18 – THE 100 – LA LEGGE DI MURPHY

21 Rai 4

20:30 – Criminal Minds II ep.19

21:19 – Siren II ep.3

22:03 – Siren II ep.4

22:47 – Lo sguardo di Satana – Carrie

00:31 – The Fall ep.1

01:40 – The Fall ep.2

02:40 – The Americans V ep.6

22 Iris

21:00 – THE ILLUSIONIST – L’ILLUSIONISTA

23:26 – CONTACT

02:26 – NOTE DI CINEMA

02:31 – IL PIANETA PROIBITO

23 Rai 5

21:16 – Saint-Exupéry, aviatore e scrittore

22:12 – Pitza e datteri

23:46 – The Great Songwriters

00:35 – Umbria Jazz Joshua Redman Quintet

01:29 – Rai News Notte

01:34 – Arte passione e potere

02:28 – Prossima fermata Oriente

24 Rai Movie

21:10 – …E poi lo chiamarono il magnifico

23:20 – Il mercenario

01:10 – In the Electric Mist – L’occhio del ciclone

03:10 – Appuntamento con l’assassino

25 Rai Premium

21:20 – Il fiume della vita – Mekong River Kwai

23:00 – Katie Fforde – Decisioni di Cuore

00:40 – Il Mastino – p.6

02:15 – Collana Il tuo anno

26 Cielo

21:15 – Navy Seals – Attacco a New Orleans

22:55 – Riga: capitale del turismo sessuale

23:55 – Big Like Me – Le dimensioni del sesso

01:25 – Io e il mio pene: una storia complicata

02:25 – Naked News Uncovered Ep. 5

27 Paramount Network

21:15 – Al vertice della tensione –

23:25 – Thirteen Days –

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

02:45 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

03:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

28 TV2000

20:35 – TG 2000

20:55 – Tg Tg

21:20 – IO CREDO

22:23 – Gli atti degli apostoli

00:08 – Buone notizie

00:33 – La compieta

00:51 – Santo Rosario

29 LA7d

21:30 – Josephine, Ange Gardien – YASMINA

23:20 – Josephine, Ange Gardien – La fabbrica di pelouche

01:10 – LIKE Tutto ciò che piace

01:40 – La mala educaxxxion

02:55 – I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: UNA VITA IN DISCUSSIONE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: UNA VITA IN DISCUSSIONE – 2 PARTE

23:10 – UOMINI E DONNE

00:36 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

02:43 – GRANDE FRATELLO VIP

31 Real Time

21:30 – Vite al limite – 1^TVLindsey

23:05 – Piedi al limite – 1^TVFunghi

00:05 – Vite al limite – La storia di Steven e Justin.

01:50 – Vite al limite – Steven e Justin. 2a parte

34 Cine34

21:10 – NOI UOMINI DURI – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – NOI UOMINI DURI – 2 PARTE

22:56 – NON PIU’ DI UNO

00:45 – GIAN BURRASCA

02:16 – GIOVE IN DOPPIOPETTO

35 Focus

20:16 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVIII – L’APPARENZA INGANNA

21:16 – MOUNTAINS – LA VITA SOPRA LE NUVOLE – ANDE

22:16 – ATTENBOROUGH E LA GRANDE BARRIERA – UNA SOPRAVVIVENZA VITALE

23:16 – ATTENBOROUGH E LA GRANDE BARRIERA – RITORNO ALLA BARRIERA

00:16 – Supertempeste solari

01:16 – ATLANTE DEL COSMO – ALL’ORIGINE DEL TEMPO

02:06 – TGCOM24

02:08 – METEO FOCUS

02:09 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVII – SVISTE MORTALI

02:54 – VICHINGHI – IL REGNO PERDUTO – L’ATTACCO A LINDISFARNE

38 Giallo

21:10 – Alice Nevers – Professione giudice – Un amore proibito

22:10 – Alice Nevers – Professione giudice – Riparazione

23:10 – I misteri di Brokenwood – La volpe e l’uva

01:00 – Torbidi delitti – Morte in un aranceto

01:50 – Torbidi delitti – Intrighi e tradimenti

02:45 – Law & Order Alla ricerca della felicita’

39 TOP Crime

21:10 – C.S.I. NEW YORK V – IL CADAVERE SCOMPARSO

22:00 – C.S.I. NEW YORK V – IL RICORDO

22:51 – L’inganno della seduzione – 1 PARTE

23:37 – TGCOM24

23:38 – METEO.IT (R) – 16/03/2020

23:40 – L’inganno della seduzione – 2 PARTE

00:45 – C.S.I. NEW YORK IX – STAMPANTE 3D

01:26 – C.S.I. NEW YORK IX – BUGIE BIANCHE

49 Spike TV

20:30 – Supernatural Una Pistola Dal Passato –

21:30 – Top Gear –

22:20 – Top Gear –

23:10 – Line of Duty Piena Assoluzione –

00:00 – Law & Order: Criminal Intent La Vendetta Degli Spiriti –

00:50 – Law & Order: Criminal Intent Tre Miglia Dalla Costa –

01:30 – Supernatural Il Quadro Maledetto –

52 DMAX

21:25 – Lupi di mare: Nord vs. Sud – 1^TV

22:20 – Lupi di mare: Nord vs. Sud – 1^TV

23:15 – Lupi di mare – Tensione alle stelle

00:10 – Cops: UK – 1^TV

01:05 – Ce l’avevo quasi fatta – Il laboratorio

01:55 – Ce l’avevo quasi fatta – In fuga con mio fratello

54 Rai Storia

20:30 – Passato e Presente L’Italia Longobarda con il Prof. Alessandro Barbero

21:10 – Storia delle nostre città (p. 5) Lecce

22:00 – Italia: viaggio nella bellezza. La vera storia del falso. La falsificazione nella storia dell’arte moderna

22:50 – Storie della TV. p.3

00:10 – Notiziario-Rai – News24

00:15 – Persone, eventi, ricorrenze del 17 marzo 2020

00:30 – Passato e Presente L’Italia Longobarda con il Prof. Alessandro Barbero

01:15 – Storia dell’economia (p4) La conquista del benessere

55 Mediaset Extra

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

59 Motor Trend

21:20 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni

22:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni – 1^TV

23:10 – Affari a quattro ruote – Fiat 124

00:05 – Affari a quattro ruote – Ford Escort RS

01:00 – Affari a quattro ruote – Toyota Supra

01:55 – Fast N’ Loud – Modello A

02:45 – Fast N’ Loud – Australiane da capogiro

66 Italia 2

21:20 – HUNGER GAMES

23:57 – THE BIG BANG THEORY – IL TURBAMENTO DELLA SEPARAZIONE

00:22 – THE BIG BANG THEORY – LA RIGENERAZIONE DELLE COGNIZIONI

00:47 – THE BIG BANG THEORY – IL COLLASSO DEL GIROSCOPICO

01:12 – THE BIG BANG THEORY – LA DISSONANZA A LUNGA DISTANZA

01:37 – CAMERA CAFE’ – TE LO DICO IN FACCIA

01:42 – CAMERA CAFE’ – LEGGERE IL GIORNALE