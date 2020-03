Un ex dipendente comunale di Artena (RM) è risultato positivo al Covid-19. Le parole del Sindaco Felicetto Angelini.

Il post pagina Facebook del Sindaco

Il Sindaco di Artena, Felicetto Angelini, ha avvertito i suoi concittadini della positività di un ex dipendente comunale attraverso la sua pagina Facebook. Di seguito il suo post.

“Questa mattina sono stato avvertito che un ex-dipendente comunale, ricoverato da fine febbraio presso una struttura ospedaliera pubblica, è risultato positivo al Coronavirus.”

“È stato già trasferito in un ospedale romano deputato ad assistere i pazienti affetti da questa patologia. Ho attivato immediatamente le procedure previste dalla Regione Lazio e dalla ASL RM/5 per questi casi. Ho deciso di fare questo pubblico comunicato per evitare che notizie infondate possano creare inutile allarme sociale nella popolazione e perché è soprattutto in momenti come questo che la immediata informazione e la giusta trasparenza sono fondamentali. È tutto sotto controllo. RESTATE A CASA!”