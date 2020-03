Valmontone, coronavirus. Al via la sanificazione della città

Coronavirus: al via la sanificazione della città di Valmontone.

L’Amministrazione Comunale ha disposto la sanificazione della città. Dopo aver acquisito il liquido sanificante è stata pianificata la programmazione degli interventi, dando priorità ai punti giudicati più sensibili: le attività ancora aperte, poste, banche, stazione ferroviaria, pensiline, farmacie.

Questa sera saranno sanificate le seguenti zone:

Comune – Piazza Giusto de Conti – via del Paradiso

Banca Intesa

via S. Antonio

Banca Unicredit – Autoscuola Cannone

piazza della Repubblica

Banca Popolare del Lazio

Stazione FS

Attività commerciali aperte – Monumento ai caduti

Autoscuola Del Brusco

Via Casilina fino alla rotatoria per Genazzano

Crai

Farmacia

Todis

Piazza Europa (posta e attività commerciali aperte)

via Gramsci

piazza Patellani (attività commerciali aperte)

via Alberto Lanna (studio medico)

Gli operatori procederanno all’intervento in modo puntuale e profondo. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni nelle altre zone della città.

La sanificazione di tutta Valmontone è iniziata già da venerdì sera

Per partire si sono scelti alcuni siti tra i più frequentati dai cittadini, quelli adiacenti comune, poste, banche, autoscuola, stazione ferroviaria, farmacia, supermercati, centro commerciale “I Macinanti”, nonché strade, piazze e fermate del bus circostanti.

Gli operatori sono intervenuti in modo profondo, con tanto di attrezzature a mano per arrivare in ogni punto.

Nei prossimi giorni, le operazioni di sanificazione proseguiranno nelle altre zone del centro storico, in ogni quartiere e nei colli di Valmontone per giungere, quanto prima, alla copertura totale della città, come dichiarato in un post del Comune su Facebook, da cui è stata tratta anche l’immagine.