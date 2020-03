Gli ultimi aggiornamenti in merito ai contagi da coronavirus, nello specifico nel Comune di Pomezia.

“Si informa la cittadinanza che sono risultati positivi al Covid 19 altri 2 cittadini del territorio: uno attualmente ricoverato al Gemelli ed uno posto in isolamento domiciliare.

Si informa inoltre, che sulla base dei dati forniti dalla Asl RM6, oggi altre 92 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare”

Inoltre, sempre dal Comune di Pomezia arrivano gli aggiornamenti sull’attività di controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine in ottemperanza a quanto previsto dai Decreti del Governo nazionale:

“Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine in ottemperanza a quanto previsto dai Decreti del Governo nazionale che invitano i cittadini a restare a casa per arginare il contatto da Covid 19.

Un lavoro congiunto – frutto della collaborazione tra Polizia locale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza – che durante il fine settimana sarà intensificato, con particolare attenzione agli spostamenti non autorizzati.

Secondo i primi dati diffusi dal Ministero dell’Interno, solo nella giornata di mercoledì 11 marzo sul territorio italiano su 106mila persone controllate sono state denunciate 2.162 che non hanno rispettato il divieto di spostamento per motivi non urgenti, 35 con l’aggravante delle dichiarazioni false, 113 titolari di attività ed esercizi commerciali che non hanno rispettato le prescrizioni previste.

Si rinnova pertanto l’invito a restare a casa e a uscire solo se strettamente necessario. Vi ricordiamo che gli spostamenti sono consentiti per motivi di lavoro, di salute o altre necessità, quali ad esempio l’acquisto di generi di beni alimentari.

In questa fase la collaborazione di tutti, anche durante le fasi di controllo, è fondamentale”.

