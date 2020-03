Su Change.org la petizione per riaprire l’ospedale Forlanini di Roma

Su Change.org parte la petizione per la riapertura immediata dell’Ospedale Forlanini di Roma.

“In conseguenza della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del Coronavirus, chiediamo la riqualificazione e la riapertura immediata dei servizi medici presso l’Ospedale “Forlanini” di Roma.

La struttura sanitaria (intitolata al medico milanese collaboratore di Koch che nel 1882 isolò il bacillo della tubercolosi) un tempo eccellenza specifica per le malattie polmonari, è stata chiusa nel 2015 per proclamata insostenibilità della spesa, in relazione all’effettiva utilità dei servizi resi, come stimata al tempo.

Allo stato attuale, che vede questa utilità impennarsi per la straordinaria insorgenza dell’epidemia di Covid-19, è nostra intenzione richiedere che questo polo sanitario – in parte abbandonato al degrado, in parte riconvertito a spazio per attività culturali – torni a svolgere in tempi brevissimi la vitale funzione per la quale venne all’epoca creato”.

Anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha dichiarato sui social la necessità della riapertura del suddetto ospedale:

“Bisogna riaprire tutti gli ospedali a Roma. Negli ultimi anni sono stati chiusi diversi ospedali storici in città, come il Forlanini o il San Giacomo. Bisogna fare il possibile per riaprirli.

L’emergenza che stiamo affrontando, legata al Coronavirus, dimostra che la sanità pubblica è in grado di rispondere alle emergenze e di tutelare i cittadini. Questo grazie al lavoro di medici, infermieri e altri operatori sanitari che in questi giorni stanno facendo enormi sacrifici e che meritano il nostro ringraziamento.