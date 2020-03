I media iraniani riferiscono che almeno 44 persone sono morte per avvelenamento da alcol e centinaia sono state ricoverate in ospedale dopo aver consumato alcol nel tentativo di curare il coronavirus. Il Paese mediorientale, che è stato particolarmente colpito dal coronavirus, con 8.042 casi confermati e almeno 291 morti a partire da martedì, ha lottato per prevenire la diffusione del virus.

Almeno 44 morti per aver bevuto alcolici tossici in Iran dopo la cura del coronavirus

La maggior parte delle morti attribuite al coronavirus in Medio Oriente sono in Iran. È circolata in tutto il Paese una falsa voce secondo cui bere alcolici può curare o prevenire il coronavirus.

Bere alcol è vietato nel Paese. Alcuni cittadini, secondo il funzionario del ministero della Sanità iraniano Ali Ehsanpour, hanno bevuto alcol che ha sostituito il metanolo tossico con etanolo, usando candeggina per mascherare il colore. Sette bootlegger sono stati arrestati. In una parte del paese, il Khuzestan, secondo l’agenzia di stampa statale IRNA, sono morte più persone per avvelenamento da alcol che per coronavirus in quella zona. Più di 30 persone sono morte per avvelenamento e 18 sono morte per il virus.

La voce, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, è anche circolata su tutti i social media indiani, riferisce NDTV e il Times of India, che l’Organizzazione mondiale della sanità ha sfatato. Un’iterazione della voce suggerisce che un mix di alcol o cloro può impedire il passaggio del coronavirus nel corpo.