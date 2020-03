Ieri, in Cassino, personale della Sezione Radiomobile del locale Comando Compagnia, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio, deferiva in stato di libertà, alla competente A.G., un 48enne, residente nel cassinate (già gravato da vicende penali per furto, estorsione ed avvisato orale) per “ reiterazione nella guida di autovettura senza patente di guida”.

Il predetto veniva controllato nel centro della “Città Martire” mentre era alla guida di un motociclo sprovvisto della patente di guida e poi risultato già recidivo a tale violazione, in quanto revocata nell’anno 2019, per mancanza di requisiti morali dal Prefetto di Frosinone.

Nel medesimo contesto, il motociclo veniva sottoposto a sequestro amministrativo. Lo stesso non veniva deferito in stato di libertà ai sensi dell’art. 650 c.p., come previsto dal D.P.C.M. del 9 marzo u.s., relativo alle nuove misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID – 19 sull’intero territorio nazionale, poiché veniva accertato che lo stesso era in fase di spostamento per motivazioni sanitarie.

Foto di repertorio