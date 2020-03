Campidoglio, chiusi Tourist Info Point, Ufficio Relazioni con il pubblico e Sportello attività ricettive, Centri Formazione Professionale e Scuole Arti e Mestieri. Servizi differibili telefonicamente e via web garantiti da personale in telelavoro.

La situazione

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è disposta la chiusura al pubblico dell’intera rete dei Tourist Info Point distribuiti sul territorio capitolino, dell’Ufficio relazioni con il pubblico e sportello unico per le attività ricettive (SUAR), dei Centri di Orientamento al Lavoro (COL), dei Centri di Formazione Professionale (CFP) e delle Scuole d’Arti e dei Mestieri di Roma Capitale.

Queste misure – adottate in osservanza dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4, 8, 9 e 11 marzo 2020 – prevedono in ogni caso una continuità dei servizi erogati attraverso canali telefonici e web, gestiti da personale in telelavoro.

Per informazioni di carattere turistico è possibile chiamare il Contact Center 060608, attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00, al costo di una telefonata urbana, o in alternativa, consultare il sito internet www.060608.it.

Con specifico riferimento al Punto di Informazione e Accoglienza del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, il servizio informativo, in linea con l’URP dipartimentale, verrà reso fino al 2/4/2020 attraverso il numero telefonico 06/671071651, l’indirizzo di posta elettronica turismo@comune.roma.it e i siti internet www.turismoroma.it e www.comune.roma.it.

L’Ufficio relazioni con il Pubblico risponderà all’utenza nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 16:30, attraverso il seguente numero telefonico: 06/671071654. Sono attivi anche i seguenti indirizzi di posta elettronica: urp.turismoformazionelavoro@comune.roma.it – turismo@comune.roma.it.

In alternativa, potranno essere contattate, le utenze telefoniche dello Sportello Attività Ricettive, nelle giornate di martedì dalle 09.00 alle 13.00 e giovedì dalle 14.00 alle 17.00, ai seguenti numeri: 06/67104462, 06/671070261, 06/671073287, 06/6710.4434.

Sospeso il servizio di ricevimento al pubblico in presenza anche nei Centri di Orientamento al Lavoro, che continueranno tuttavia a fornire consulenze di orientamento, informazione e sostegno alla ricerca di lavoro tramite e-mail e telefono. Per i contatti e gli orari delle singole sedi COL, si rimanda al seguente link: https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF39031

Fino al 3 aprile 2020, sono sospese tutte le attività didattiche ed extra-didattiche dei Centri di Formazione Professionale e delle scuole d’Arte e dei Mestieri. Ove possibile, nei CFP si sta provvedendo ad attivare la didattica a distanza.