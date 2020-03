Roma, scoperto un deposito con oltre 4kg di droga: arrestato lo spacciatore

A Roma è stato scoperto dai Carabinieri un deposito di droga contenente oltre 4kg di cocaina e centinaia di dosi di hashish.

I fatti

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un romano di 43 anni, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, nel corso di un’attività antidroga, è stato trovato in possesso di più di 4 Kg di cocaina, 100 g di hashish, materiale per il confezionamento della sostanza e più di 40.000 euro in contanti. Tutto il materiale è stato rinvenuto in un box di Roma, utilizzato dallo spacciatore per depositare la sostanza stupefacente da smerciare.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Regina Coeli.