Misure drastiche a Colleferro. Da domani sarà necessaria un’autocertificazione anche soltanto per uscire a piedi nel territorio comunale. Ricordiamo che, qualora non foste provvisti del foglio di autocertificazione, saranno le stesse autorità a fornirvelo in caso di controllo al posto di blocco. Ad annunciarlo, un post sul profilo Facebook del Comune. Di seguito, il post:

Da domani:

– sarà necessaria l’auto-certificazione anche per chi esce a piedi all’interno del territorio comunale.

– saranno disposti posti di blocco e controlli da parte di tutte le forze dell’ordine.

– sarà attivo il servizio della consegna domiciliare a casa per le persone con fragilità sociale.

– saranno comunicati i numeri dedicati di tutte e sei le farmacie di Colleferro per la consegna domiciliare dei farmaci agli ultra sessantacinquenni.

– l’Acea chiuderà il suo sportello.



NON USCITE NON USCITE NON USCITE