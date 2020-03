Il Covid-19 può essere definita una “pandemia”. Ha dirlo è l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

La pandemia

Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferenza stampa a Ginevra, non ha usato mezzi termini per definire il fenomeno in espansione del Coronavirus: “Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia“.

Nelle sue parole si legge, inoltre, che la parola “pandemia” non va usata con leggerezza: si possono causare paure infondate e metter fine alle speranze di sopravvivenza delle persone. Ma, fortunatamente, non è così. Caratterizzare il fenomeno come “pandemia” non cambia quel che i vari paesi e l’OMS devono attuare.

Questa è la prima pandemia causata da un Coronavirus e, purtroppo, ci si aspetta di vedere il numero dei casi, dei morti e del numero dei paesi colpiti salire ancora. Bisogna perciò agire con la massima cautela ed attuare le migliori misure di prevenzione.

Il direttore generale dell’OMS ha poi ringraziato Italia, Iran e Corea del Sud per le misure che questi paesi hanno adottato in questi mesi contro il Coronavirus.