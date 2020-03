Sora, emergenza Coronavirus: il Sindaco si complimenta con i cittadini

Il Sindaco di Sora (FR) è compiaciuto dal corretto comportamento dei cittadini del suo comune riguardo le nuove normative da seguire per contrastare l’emergenza Covid-19.

La situazione

Il Sindaco Roberto De Donatis, nel complimentarsi con la cittadinanza per i corretti comportamenti adottati in linea con le prescrizioni dei vari DCPM, ha fatto anche il punto della situazione sulla cittadina ciociara, concentrandosi su tre punti fondamentali: SANITARIO, SERVIZI OFFERTI COMMERCIO:

SANITARIO

Per il caso del paziente trasferito all’Ospedale Spaziani di Frosinone, è in corso di valutazione e approfondimento della situazione clinico/sanitaria da parte della ASL competente. Invece, per gli altri casi su cui sono stati effettuati i tamponi, gli esiti sono risultati negativi. Tutta la situazione è oggetto di monitoraggio continuo da parte della ASL.

SERVIZI EROGATI

A rafforzamento ed integrazione del servizio “spesa a domicilio” effettuato dai Servizi Sociali del comune di Sora, che riscontra esito positivo, nel ribadire il numero da contattare 0776828036 si aggiunge il servizio del Consorzio AIPES. Si può usufruire di tale ulteriore iniziativa, contattando il numero verde 800400495 (attivo 7 giorni su 7 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e la domenica dalle ore 11.00 alle ore 16.00). Si precisa che il servizio è predisposto per le persone che non hanno una rete familiare ovvero: persone oltre i 75 anni di età, persone con fragilità psicologica, persone affette da malattie croniche invalidanti, immunodepresse o in quarantena, fornendo:

Supporto psicologico;

Servizio spesa a domicilio.

COMMERCIO

La sospensione del mercato settimanale è un atto doveroso concordato con le sigle dei rappresentanti degli ambulanti. Si precisa che, come da ordinanza del Presidente della Regione Lazio Zingaretti del 10/03/2020, oltre ai centri benessere anche per centri estetici e i laboratori di tatuaggi è previsto il divieto di svolgimento delle attività.

I servizi di asporto di generi di somministrazione sono consentiti anche dopo le 18.00: