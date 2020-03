A seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. del 9 marzo u.s., relativo alle nuove misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID – 19 sull’intero territorio nazionale, diverse sono state le sanzioni per non aver rispettato le nuove norme emergenziali introdotte.

I fatti

In diversi casi si è proceduto a deferire in stato di libertà, per “inosservanza di un provvedimento dell’Autorità”, alcune persone.

A Veroli, ad esempio, i militari della Stazione di Boville Ernica, nel corso di servizio per il controllo del territorio, alle ore 19,00 circa hanno notato un bar ancora aperto e con all’interno tre clienti, deferendo il titolare, un 61enne del luogo.

Stessa situazione a Filettino, dove i militari della locale stazione hanno deferito un 47enne di Ripi, gestore di un bar locale, poiché trovato aperto alle 20,00 circa e con all’interno quattro clienti.

Anche a Pontecorvo i militari del NORM della locale Compagnia hanno deferito un 66enne di Piedimonte San Germano, titolare di un bar di Aquino, poiché trovato aperto alle ore 04,30 circa del mattino intento a somministrare consumazioni ai suoi clienti.

A Villa Latina i militari della Stazione di Picinisco, hanno deferito un 46enne del posto, gestore di un bar trovato aperto alle ore 18,40 circa, con all’interno persone intente a consumare bevande.

A Cassino, invece, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno deferito un 57enne, proprietario di un bar del luogo, poiché, in contrasto con le disposizioni vigenti, ha permesso ai clienti di giocare alle slot machine installate nel locale. L’uomo è stato “pizzicato” per causa di un incidente avvenuto nel suo bar. Infatti, un 34enne cittadino Ghanese, domiciliato nella città martire (già censito per resistenza a P.U.), a causa della perdita subita durante il gioco, ha cominciato ad inveire contro alcuni clienti presenti nel bar. I militari intervenuti, nel tentare di calmarlo, sono stati spintonati dall’uomo e con difficoltà sono riusciti a condurlo fuori dal locale. All’esterno del locale, cercando di divincolarsi e darsi alla fuga, l’uomo ha colpito con gomitate i militari operanti. Lo stesso è stato quindi tratto in arresto e condotto presso gli uffici della Compagnia per le formalità di rito. Dopo le formalità di rito, su disposizione della competente A.G., è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.