Se sei a casa in quarantena o in isolamento domiciliare a causa dell’emergenza Coronavirus e stai vivendo una condizione di disagio o di sconforto, che ti impedisce di svolgere le attività quotidiane e vorresti sentirti più sereno, oppure se hai bisogno di un sostegno per tranquillizzare i tuoi familiari o i tuoi bambini, chiama il Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza della ASL di Frosinone.

Si tratta di un servizio di Emergenza in H24 che ben poche ASL possono vantare, probabilmente il primo

I nostri operatori ti aiuteranno a trovare le giuste soluzioni.

Qui, la locandina con i contatti utili e necessari: coronavirus-1