Si informa la cittadinanza che, con ordinanza del Presidente della Regione Lazio di ieri 10 marzo 2020, si dispone la chiusura anche di centri estetici, centri tatuaggi, autonomi o inseriti all’interno di altre strutture o esercizi commerciali e strutture termali.

Inoltre gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e tutti i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari, in relazione all’attività svolta, sono tenuti all’utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti.

FAQ del GOVERNO http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278​