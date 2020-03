VIABILITA’, INFOMOBILITA’: TRAFFICO IN NORMALIZZAZIONE SU DIRAMAZIONE ROMA NORD

Sulla Diramazione Roma Nord traffico in normalizzazione tra Settebagni e il bivio per il Grande Raccordo Anulare, in seguito a un incidente che aveva coinvolto un automobile e un mezzo pesante. Prestare attenzione.

Sulla A12 Roma-Tarquinia si erano infatti create code per auto in fiamme all’altezza dell’uscita Civitavecchia Porto in direzione nord.

Lo comunica Astral Infomobilità.