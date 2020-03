Alcuni asili nido privati, attraverso un comunicato stampa congiunto, si sono fatti portavoce della situazione che tutte le strutture educative private stanno vivendo a seguito di alcune necessarie decisioni messe in atto per contenere i contagi da Coronavirus, ed in particolare l’obbligo di chiusura delle scuole e delle attività educative fino al 3 Aprile (salvo nuove disposizioni).

Il gruppo comprende titolari di asili nido, scuole dell’infanzia e tutti quei centri che offrono servizi rivolti

all’infanzia, della REGIONE LAZIO che, con senso di responsabilità e attenzione all’obiettivo primario di

salvaguardare la salute dei piccoli ospiti, stanno osservando scrupolosamente l’obbligo di chiusura.

C’è però preoccupazione per il prolungarsi del periodo di inattività, che causerà problemi economici e

finanziari capaci di mettere in ginocchio un’intera categoria di piccole imprese.

Da una parte, infatti, stanno registrando mancati incassi delle rette da parte delle famiglie a causa

dell’interruzione del servizio, dall’altra devono rispettare l’obbligo effettuare pagamenti in scadenza

(stipendi, affitti, mutui, tasse, ecc).

SI TRATTA DI CENTINAIA DI STRUTTURE PRIVATE che vanno incontro alle esigenze delle famiglie laddove le

strutture pubbliche sono assenti o non riescono a rispondere a tutte le richieste.

Queste strutture, al termine dell’emergenza, rischiano di non poter riaprire.

Quello che viene chiesto è: