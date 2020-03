Continuano i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale per verificare il rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica nei locali quali pub , discoteche e attività di ristorazione, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ecco i dettagli

Due le denunce scattate questa notte per inottemperanza alla chiusura, una nel quartiere di San Lorenzo e l’altra a due passi da Via del Corso. Gli agenti hanno battuto al setaccio diversi quartieri , provvedendo a verificare oltre 100 attività, sia per il mancato rispetto dell’obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti per le attività di somministrazione, che per l’obbligo di chiudere i battenti per pub e discoteche.

Una trentina gli agenti provenienti dai gruppi Gssu, I Centro ( ex Trevi) , Parioli, Sapienza, Cassia, Prenestino e Casilino, impiegati non solo nelle aree del Centro Storico ma anche in altri quartieri, dalla zona Nomentana a San Lorenzo, da San Basilio al Prenestino e Ponte Milvio.

Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni, per vigilare sul rispetto di norme atte a garantire la salute pubblica.